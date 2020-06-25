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شعبة الملابس: فتح المطاعم ودور السينما سينشط المبيعات بعد ركود كورونا

03:27 م الخميس 25 يونيو 2020
شعبة الملابس: فتح المطاعم ودور السينما سينشط المبيعات بعد ركود كورونا

محل ملابس

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا وإعادة فتح المطاعم والكافيهات ودور السينما سينشط حركة البيع بمحلات الملابس خلال الفترة المقبلة بعد الركود الذي أصاب القطاع.

وأعلنت الحكومة عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.

ومن ضمن هذه الإجراءات إعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح مع السماح بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية.

وأضاف حسن، أن مبيعات محلات الملابس تراجعت خلال فترة حظر كورونا بنسبة 70%، وأنه خلال فترة الحظر لم يكن هناك إقبال على شراء الملابس، "لأن الناس مش بتخرج زي الأول فبالتالي مش هيبقى فيه حاجة لشراء الملابس الجديدة".

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة حظر كورونا، باعتباره قطاع ترفيهي، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب رئيس الشعبة.

وفي مقابل تراجع مبيعات ملابس الخروج، زادت نسبة الإقبال على شراء ملابس المنزل بنسبة تصل إلى 60% خلال فترة الحظر، وفقا لقول حسن.

وقال رئيس الشعبة، إن المحلات خلال المقبلة ستعلن محلات الملابس عن تخفيضات لجذب الزبائن على الشراء وتنشيط حركة البيع بموسم الصيف.

فيروس كورونا كوفيد 19 السينما لمطاعم محلات الملابس

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