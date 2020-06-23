وزارة التضامن توضح مصير المتقدمين لحج الجمعيات هذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن المتقدمين لقرعة حج الجمعيات هذا العام لن يحتاجوا التقدم مرة ثانية العام المقبل.

وقررت السعودية أمس السماح للمقيمين فيها فقط بأداء فريضة الحج وبأعداد محدودة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد الموجود لمصراوي إنه "مع بداية ظهور أزمة كورونا أوقفت الوزارة جميع الإجراءات المتعلقة بحج الجمعيات، وهذا بالتنسيق مع الجانب السعودي الذي أرسل لنا خطابًا يطلب منا التريث في إجراءات الحج المستقبلية".

وأضاف أن لهذا السبب لم تعلن الوزارة عن الفائزين بقرعة الحج هذا العام والتي كان مقرر لها في نهاية مارس الماضي.

وأوقفت الوزارة كافة الإجراءات المتعلقة بموسم الحج هذا العام منذ بداية انتشار فيروس كورونا، بحسب عبد الموجود.

وخلال العام الجاري تقدم 31 ألف مواطن في قرعة حج الجمعيات من أجل الحصول على 12 ألف تأشيرة مخصصة لهذا الغرض.