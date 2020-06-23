أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

وزارة التضامن توضح مصير المتقدمين لحج الجمعيات هذا العام

10:18 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
وزارة التضامن توضح مصير المتقدمين لحج الجمعيات هذا العام

أيمن عبد الموجود

كتبت- ياسمين سليم:

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن المتقدمين لقرعة حج الجمعيات هذا العام لن يحتاجوا التقدم مرة ثانية العام المقبل.

وقررت السعودية أمس السماح للمقيمين فيها فقط بأداء فريضة الحج وبأعداد محدودة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد الموجود لمصراوي إنه "مع بداية ظهور أزمة كورونا أوقفت الوزارة جميع الإجراءات المتعلقة بحج الجمعيات، وهذا بالتنسيق مع الجانب السعودي الذي أرسل لنا خطابًا يطلب منا التريث في إجراءات الحج المستقبلية".

وأضاف أن لهذا السبب لم تعلن الوزارة عن الفائزين بقرعة الحج هذا العام والتي كان مقرر لها في نهاية مارس الماضي.

وأوقفت الوزارة كافة الإجراءات المتعلقة بموسم الحج هذا العام منذ بداية انتشار فيروس كورونا، بحسب عبد الموجود.

وخلال العام الجاري تقدم 31 ألف مواطن في قرعة حج الجمعيات من أجل الحصول على 12 ألف تأشيرة مخصصة لهذا الغرض.

أيمن عبد الموجود وزارة التضامن حج الجمعيات قرعة حج الجمعيات

الخبر التالى:

ارتفاع البطاطس وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خلال ساعات.. اجتماع طارئ للحكومة وتوقعات برفع الحظر كاملا في هذا الموعد