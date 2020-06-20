أعلى سعر فائدة.. 5 شهادات ادخارية تقدم عائدًا مرتفعًا في البنوك

شهادات ادخارية تقدم عائدًا مرتفعًا في البنوك

كتبت- منال المصري:

تتباين أسعار الفائدة على شهادات الادخار من بنك إلى آخر حسب سياسة واستراتيجية كل بنك في حجم السيولة لديه.

ويلجأ العملاء للبحث على الشهادات الأعلى سعرًا في البنوك من أجل الحصول على عائد مرتفع على مدخراتهم.

ويفاضل العميل قبل إتخاذ قرار شراء شهادة ادخار بين آجال الشهادة سواء استثمار قصير الأجل سنة واحدة، أو متوسط الأجل عامين أو 3 سنوات، وكذلك يدخل في قراراته البنك الذي يرغب في التعامل معه.

ويرتفع الإقبال على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، نتيجة ارتفاع الفائدة المقدمة عليها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية، كما تتميز ببعض من المرونة في دورية صرف العائد، أو إمكانية الاقتراض بضمانها.

وتسمح البنوك بكسر الشهادة واستردادها قبل انتهاء آجالها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها، طبقا لتعليمات شراء الشهادة الموقع على العميل.

ويعرض مصراوي أعلى 5 شهادات إدخار من حيث سعر الفائدة المقدمة في البنوك، ودورية صرف العائد، وآجال الشهادة.

1- الشهادة ذات العائد 15%:

آجال الشهادة: عام واحد غير قابلة للتجديد.

البنوك المصدرة: يتم طرحها في بنكين وهم البنك الأهلي تحت اسم الشهادة البلاتينية، وبنك مصر تحت اسم شهادة القمة.

دورية العائد: يصرف العائد شهري.

أقل مبلغ لشراء الشهادة: ألف جنيه.

2- الشهادة ذات العائد 14%:

آجال الشهادة: عامين، وهي أعلى فائدة مقدمة على الشهادات لأجل أكثر من سنة.

البنوك المصدرة: يتم بيعها في فروع البنك الأهلي فقط بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي تحت اسم شهادة الاستثمار "ب".

دورية العائدة: يصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

أقل مبلغ لشراء الشهادة: ألف جنيه.

3- الشهادة ذات العائد 12.5%:

آجال الشهادة: 3 سنوات وهي أعلى سعر مقدم على الشهادات متوسطة الأجل.

البنوك المصدرة: يتم إصدارها في البنك العربي الأفريقي الدولي تحت اسم (أميرالد).

دورية صرف العائد: يصرف بشكل سنوي، كما يتيح دورية صرف العائد شهري ولكن بفائدة 12%، أو 12.25% سنويًا يصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

أقل مبلغ لشراء الشهادة: ألف جنيه.

4- شهادة ذات العائد 12.25%:

آجال الشهادة: 3 سنوات.

البنوك المصدرة: يتم بيعها في البنك الأهلي المصري تحت اسم الشهادة البلاتينية، وبنك القاهرة تحت اسم شهادة البريمو، والبنك التجاري الدولي.

دورية صرف العائد: يصرف العائد كل 3 أشهر في البنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي، فيما يصرف العائد كل سنة في بنك القاهرة.

أقل مبلغ لشراء الشهادة: ألف جنيه.

5- الشهادة ذات الفائدة 12%:

آجال الشهادة: 3 سنوات.

البنوك المصدرة: مصر وHSBC والتعمير والإسكان، والزراعي.

دورية صرف العائد: كل 3 أشهر في 4 بنوك.

أقل مبلغ لشراء الشهادة: ألف جنيه.