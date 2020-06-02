دخول مفاجئ.. "دابسي" تبدأ رسميًا التشغيل التجريبي لنقل الأفراد

كتب- علاء حجاج:

قال أحد وكلاء شركة دابسي للنقل التشاركي للأفراد باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، إن الشركة بدأت خدماتها رسميا أمس كتشغيل تجريبي.

وأضاف الوكيل- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه يمكن للمستخدمين طلب الخدمة حاليا والحصول على رصيد مجاني.

وتتبعت مصراوي التطبيق على متجر "جوجل بلاي"، حيث تم إطلاق التطبيق على المتجر منذ منتصف شهر مايو الماضي، لكنه بدأ السماح بتسجيل المستخدمين والطلب من خلاله بداية من يوم 31 مايو.

وحتى الآن شهد التطبيق أكثر من 10 آلاف عملية تنزيل على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، بحسب بيانات التطبيق على جوجل بلاي.

أما تطبيق "دابسي درايفر" للسائقين فقد تم إتاحته على المتجر بداية من يوم 30 مايو، وشهد نحو 5 آلاف عملية تنزيل للهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد ما يعني أن هناك نحو 5 آلاف سائق حالياً لتطبيق "دابسي" الجديد.

وفور تسجيل العملاء على تطبيق دابسي سيحصل على رصيد مجاني بقيمة 100 جنيه يتم خصمهم بواقع 20% على كل رحلة.

ويتيح تطبيق دابسي ثلاث خيارات أمام الركاب، الخدمة العادية، أو خدمة "دابسي VIP" وهي أغلى من الخدمة العادية، ويتم تخصيص لها عربيات أكثر رفاهية ولكنها غير متاحة حاليًا.

والخدمة الثالثة هي "دابسي توفير" وستكون خاصة بمشاركة السيارة لأكثر من عميل في نفس الرحلة وهي أيضا غير متاحة حاليًا.

وأعلنت شركة دابسي للنقل التشاركي، في يناير الماضي، أنها ستطلق خدماتها في السوق المصرية خلال أسابيع.

وأضافت خلال بيان صحفي سابق أنها تعاقدت مع وزارة الداخلية لفحص سيارات السائقين من خلال مراكز الفحص الإلكتروني الخاصة بوزارة الداخلية ومجمعات الشرطة لصيانة السيارات في إطار التعاون المشترك بين الشركة وصندوق تأمين ضباط الشرطة.

حوافز للسائقين

وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإنها تقبل تشغيل السيارات بداية من موديل 2000، بعقد توظيفي للكابتن بالشركة وأيضا عمل تأمين على الحياة وتأمينات اجتماعية، وتتيح الشركة للسائقين استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة من خلال اتفاق مع معرض Car Bank للسيارات بشروط محددة خاصة بمعدلات التقييم للسائق لضمان سداد قسط السيارة.

وتتيح الشركة أكثر من نظام للعمل بطريقة الجرانتي والبونص أو بالمرتب الشهري الثابت، وقالت الشركة إنها تحول مستحقات السائقين عن طريق حساب بنكي، وتحصل الشركة على 18% من السائق كعمولة.

وقالت الشركة عبر موقعها إنها ستوفر جهاز تتبع وكاميرا ومايك كوسيلة للتأمين دون أي مصاريف يتحملها السائق، مع توفير إنترنت واي فاي مجانًا داخل السيارة لأفضل السائقين.