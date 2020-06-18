أكاديمية البحث العلمي تعقد مؤتمرا طبيا مع "ديتول" لبحث مكافحة فيروس كورونا

عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة ديتول مصر، مؤتمرا طبيا مشتركا عبر الفيديو كونفراس تحت عنوان: "دور البحث العلمي والصناعة في مجابهة فيروس كورونا وتدابير مكافحة العدوى".

وناقش المؤتمر خطط البحث العلمي وأهم البحوث الجارية لمجابهة جائحة كورونا وسبل تعزيزها في الفترة المقبلة لحماية المواطنين من الإصابة بهذا الوباء، فضلاً عن مناقشة أخر الاختبارات العلمية والدراسات المعملية التي قام بها مركز أبحاث ديتول.

شهد المؤتمر الطبي المشترك حضور كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و أوم براكاش، المدير العام لشركة ديتول مصر، وچوزيف روبينو – رئيس قسم الأبحاث والتطوير لمنتجات ديتول بالمملكة المتحدة وبمشاركة مجموعة من أساتذة الأطفال والأمراض الصدرية والجلدية، والكلينيكال باثولوجى وعلماء الفيروسات والميكروبيولوجى بجامعتي القاهرة وعين شمس ونخبة من خبراء البحث العلمي وممثلين عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومى للبحوث والمعامل المرجعية للمستشفيات الجامعية.

وقال محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه " فور انتشار فيروس كورونا، أخذت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على عاتقها سد الفجوة والربط بين البحث العلمي والصناعة واحتياجات المجتمع وتطبيق وتسويق مخرجات البحث العلمى، كما شددت الأكاديمية على بناء أواصر التعاون مع البحوث والتطوير فى القطاع الخاص.

وأضاف: "نتمنى أن يأسس هذا المؤتمر لتعاون علمي بين مجتمع البحث العلمى المصرى وشركة ديتول مصر، هذا وندعو الشركة للإسهام بدورها فى المسؤولية المجتمعية لدعم جهود الدولة المصرية وزيادة الاسثمارات وفتح مصانع ومعامل لها فى مصر."

وحول الاستراتيجيات التي تبنتها الأكاديمية لتعزيز أنشطة البحث العلمي، قال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قائلاً: "تكاملت الأكاديمية مع كافة الجامعات والمراكز البحثية، وخصصت استثمارات تقدر بحوالي 40 مليون جنيه مصري لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار التى تساعد فى التخفيف من جائحة كورونا، حيث شملت هذه البحوث تأهيل وتطوير المعامل لتتعامل مع الفيروسات وتطوير مجموعات تشخصية وطرق تشخيص سريعة وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى فى مراقبة انتشار المرض وتطوره ودراسات على الوراثة والوبائيات والقابلية الوراثية للإصابة وتصنيع محلى لوحدات تنفس وأقنعة طبية ومطهرات ومعقمات وبوابات وأجهزة بيع ذكية، كما دعمت الأكاديمية بشكل جزئي البحوث الجارية فى المركز القومى للبحوث، فضلاً عن وضع خريطة طريق لإعادة صياغة الأولويات فى مجال البحث العلمى اعتمادا على الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

وقال أوم براكاش - المدير العام لشركة ديتول مصر، إنه " على مدار أكثر من 60 عاماً، تولي شركة ديتول اهتماماً جلياً بالعلوم والأبحاث لتطوير منتجاتها واستحداث منتجات مبتكرة تعد بعالم أكثر صحة ونظافة".

وأضاف أنه "شجيعاً على المزيد من الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، قُدرت أحدث استثمارات شركة ديتول عام 2019 لخدمة مراكز البحث العلمي والتطوير بمدينة هال ببريطانيا بحوالي 105 ملايين جنيه استرليني، لتمتلك الشركة 9 مراكز بحثية رئيسية فضلاً عن أخرى فرعية تضم أكثر من 1500 باحث وباحثة".