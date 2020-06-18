البترول تعلن عن كشف بترولي جديد بجنوب خليج السويس



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يومياً من الزيت الخام، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن التقديرات تشير إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج بالكشف الجديد تحت اسم (GNN-4).

وحقق الكشف الشركة المشتركة "بتروجلف- مصر" القائمة بالعمليات نيابة عن هيئة البترول، وشركة بيكو المحدودةـ وشركة كوفبك مصر.

وتشرف شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول فنيا على منطقة الامتياز البترولي، بحسب وزارة البترول.

وذكرت الوزارة أن هذه النتائج الإيجابية تشير إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم في تحقيق هذه الرؤية.

وأضافت أن تحقيق هذا الكشف يأتي في إطار استراتيجية قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام، ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة، وذلك من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار.