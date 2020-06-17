تنظيم معرض إلكتروني لعرض حلول تحول شركات السياحة رقميا

كتب- علاء حجاج:

كشف أحمد صبري، مستشار التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، عن اتفاق بين الغرفة وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التعاون وتقديم حلول تكنولوجية للشركات المصرية بغرفة السياحة،.

وقال صبري، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفتين للوقوف على جاهزية تلك الحلول على أن يتم عرضها على 2300 شركة سياحية لمناقشتها، فضلاً عن أنه تم الاتفاق على تنظيم معرض إلكتروني لاستعراض الاحتياج المستقبلي لعملية تطوير قطاع السياحة.

وأضاف أن حجم سوق التحول الرقمي لشركات السياحة المصرية يفوق 500 مليون جنيه سنوياً، مما يمثل فرصة لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية الراغبة فى دعم القطاع السياحي، حيث تعد تكنولوجيا المعلومات أحد أطواق النجاة لاستمرار مصر كأهم مقاصد السياحة عالمياً.

وأكد صبري، أن تطبيق التحول الرقمي بقطاع السياحة يعد فرصة عظيمة للشركات المحلية لتسويق وبيع حلولها للسوق العالمي وليس المصري فقط.

وذكر أن هناك 4 قطاعات رئيسية لشركات السياحة تتمثل في (السياحة الخارجية، والسياحة الدينية، والسياحة الداخلية والإجازات، وقطاع النقل السياحي)، وتبين من الحصر أن أكبر قطاع مستخدم للحلول التكنولوجية هو قطاع السياحة الخارجية.

وأوضح صبرى أن الأنظمة التكنولوجية التي يجب توافرها لدى الشركات السياحية تتمثل في حلول متخصصة جدا تشمل الأركان الرئيسية في المنظومة السياحية وأولها أنظمة حجز رحلات الطيران، وأنظمة التواصل المباشر مع المنشآت الفندقية، وإتاحة أنظمة الحجز المتطورة لدى تلك الفنادق إلكترونياً وتكون قادرة على استيعاب الطاقات السياحية المستهدفة.