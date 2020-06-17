أرامكو السعودية تستكمل صفقة الاستحواذ على حصة 70% في شركة سابك

القاهرة- وكالات:

قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إنها استكملت الاستحواذ على حصة 70% من شركة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة السيادي، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الشركة، أنها مددت فترة السداد إلى 2028، وفقا للوكالة.

وقالت أرامكو في إفصاح، إنه بعد قرض البائع المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، ستقوم أرامكو بسداد أقساط بدءا من أغسطس المقبل حتى أبريل 2028، لتمدد جدول السداد من موعد نهائي مُتفق عليه في السابق في 2025.

وقالت الشركة، إنه تم تمويل الصفقة بالكامل عبر إصدار أوامر دفع لصندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة.