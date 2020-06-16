وزير الاتصالات: 30 ميجابايت متوسط سرعة الإنترنت في مصر

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم الثلاثاء، إن مصر خطت خطوات واسعة في تطوير البنية التحتية بقطاع الاتصالات خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت من 6.5 ميجابايت إلى نحو 30 ميجابايت لتتقدم مصر من المركز الـ 40 على مستوى العالم في يناير 2019 إلى المركز الـ 18 في أبريل الماضي.

وأضاف وزير الاتصالات خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة الأمريكية اليوم عبر الإنترنت باستخدام منصة "زووم"، أن الوزارة ستطرح 4 حزم للخدمات الرقمية بعد اختبارها بمحافظة بورسعيد، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الخدمات المقرر طرحها هي خدمات التموين والمرور والتوثيق والاستثمار عبر بوابة مصر الرقمية، كما سيتم إتاحة مكاتب البريد ومكاتب خدمة المواطنين والكول سنتر لمن يصعب عليهم التعامل الإلكتروني.

وأضاف أن الوزارة استثمرت نحو 30 مليون دولار في تطوير البنية التحتية خلال عام 2019 ساهمت في صمود الشبكات خلال الجائحة الحالية وسط كثافة كبيرة في الاستخدام ووصلت الزيادة إلى 99% وفقا لآخر تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.

ذكر الوزير أن تلك الاستثمارات ساهمت فى رفع سرعات الإنترنت الثابت فى مصر وتجاوزت 30 ميجابت، ما يشير أن سرعات الإنترنت تضاعفت بنحو 6 مرات وهو ما رفع ترتيب مصر بين دول القارة إلى المركز الثاني.

من جانب آخر استعرض الوزير جهود الوزارة في تدريب الشباب، من خلال إطلاق مبادرة " شغلك من بيتك" والتى تهدف الى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد.

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان ، نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب واكسابهم مهارات العمل الحر، وتستهدف المبادرة إتاحة الفرص لمختلف فئات الشباب ولا تشترط الخبرة؛ وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور.

المحور الأول يتضمن التدريب عن بعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبا فى سوق العمل من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاإلكترونية والجهات التابعة لها.

بالإضافة للتدريب الرقمى على مهارات العمل الحُر والذى يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته؛ ويتم اتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية وأيضا بلغة الاشارة فى إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وخلق مجتمع دامج بكافة فئاته.

ويتمثل المحور الثاني في الإشراف والتوجيه ويشمل إشراك الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثى العهد بالفكرة والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات الكترونية.

بينما يتضمن المحور الثالث توفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل "حسوب" وشركات التوظيف عن بعد بحيث تتضمن المبادرة فرص لمجموعة متنوعة من أشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد مع شركات عالمية.