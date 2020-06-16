فوائد كورونا.. زيادة أرباح فوري 59.5% خلال الربع الأول من العام

كتبت –شيماء حفظي:

قفزت أرباح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 59.5% مع زيادة الإيرادات.

وبحسب نتائج أعمال الشركة، المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، بلغ صافي ربح الربع الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 30.7 مليون جنيه مقابل 19.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 48.4% لتسجل 257.9 مليون جنيه مقابل 173.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة زيادة في إجمالي المدفوعات بنسبة 45.6 لتسجل خلال الربع الأول من العام 14.9 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد عدد مستخدمي فوري خلال الربع الأول إلى 26.2 مليون مستخدم مقابل 22 مليون مستخدم خلال الربع الأول من 2019، بحسب البيان.

وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي للشركة، في البيان، إن نتائج الربع الأول"تعزز من وجهات نظرنا و بينما نقترب من نهاية يونيو مازلنا نشهد نموا كبيرا ومع ذلك فإننا نشهد حاليا انخفاضا في الخدمات المتعلقة بالشركات التي تأثرت بالوباء مثل السفر والترفيه".

وأشار صبري، إلى أن الشركة تشهد نموا شهريا في مجال التجارة الإلكترونية والمحافظ الرقمية، مضيفا "نؤكد مرة أخرى أن الأزمة سيكون لها تأثير إيجابي على المدفوعات الرقمية، التي سيستمر بعد ذلك، كما نشهد المزيد من الطلب والمرونة من الحكومة لتمكين المواطنين من دفع مقابل الخدمات إلكترونيا، ونتوقع أيضا استمرار هذا الزخم".

وأَضاف "نرى أيضا أن سلوك المستهلك قد شهد تبني المزيد من سياسة التغيير بقوة مقارنة بما قبل أزمة كورونا".