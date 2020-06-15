انخفضت 13 جنيهًا في الكيلو.. لماذا تراجعت أسعار الفول البلدي بالأسواق؟

كتبت- دينا خالد:

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن سعر كيلو الفول البلدي تراجع من 35 جنيهًا إلى 22 جنيهًا بالأسواق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أبو صدام أن أسعار الفول البلدي انخفضت نتيجة طرح إنتاج المحصول الجديد من الفول المصري للأسواق.

وأضاف أبو صدام، أن وزارة الزراعة تبنت سياسة زيادة المساحات المنزرعة من الفول حيث ارتفعت المساحة من 80 ألف فدان الموسم الماضي إلى نحو 120 ألف فدان الموسم الحالي.

ووفرت وزارة الزراعة، أصناف تقاوي جديدة من الفول البلدي عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، بحسب أبو صدام.

وبحسب أبو صدام، فإن قرار وزارة الصناعة والتجارة، بحظر تصدير البقوليات لـ 3 أشهر، وفر كميات كبيرة من الفول البلدي الذي كان يصدر لدول الخليج وأوروبا.

وأوضح أبو صدام، أنه كان لتداعيات أزمة كورونا وغلق الفنادق والمطاعم وتقلص عادة تناول وجبة الإفطار على عربات الفول، تأثيرًا كبيرًا في انخفاض استهلاك الفول، وقلة الطلب عليه مما أدى إلى انخفاض أسعاره.

وكان أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال، بغرفة القاهرة التجارية، ، قال لمصراوي في وقت سابق، إن مصر كانت تستورد، ما بين 35 و50 ألف طن شهريا لا يكفي الاستهلاك المحلي، ولكن بعد وقف التصدير، أصبح الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك بل يزيد مما خفض الأسعار.

ويتراوح سعر الفول البلدي، في سوق الغلال جملة، بين 17 و 20 جنيهًا، بحسب الباشا.

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