"كريم" تدمج كافة خدماتها في تطبيق واحد وتخطط لإطلاق "الدراجات الهوائية"

كتب- علاء حجاج:

أعلن مدثر شيخة، الشريك المؤسس لشركة كريم لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، عن إطلاق الشركة حزمة خدمات جديدة لعملاء الشركة منها بطاقات الهدايا وخدمة نقل الأفراد من مدينة لأخرى إلى جانب برنامج الولاء.

وقال شيخة في مؤتمر صحفي عُقد عبر الانترنت بواسطة تطبيق "زووم" إن بطاقة الهدايا تمكن المستخدم عبر رقم مسلسل من الحصول على بعض الخدمات من مواقع أمازون لخدمات التجارة الإلكترونية ونتفليكس، كما تتيح خدمة نقل الأفراد من مدينة لأخرى عدة مزايا إضافية للعملاء والكباتن منها معرفة تكلفة الحجز مسبقا مع إتاحة الحق للعميل فى تحديد رحلة العودة.

وأوضح أن العميل أيضا يحصل بموجب برنامج الولاء على نقاط مجانية عن كل رحلة يحصل من خلالها على خصومات وعروض من شركاء كريم.

وبحسب شيخة فإن كافة خدمات كريم المختلفة سيتم دمجها داخل تطبيق واحد وهو "سوبر أب" بحيث تتيح كريم كافة خدماتها سواء للتوصيل أو نقل الأفراد أو الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق واحد.

من جانبه قال إبراهيم مناع، العضو المنتدب لشركة كريم فى مصر والسعودية والأسواق الناشئة، إن الشركة تعتزم إطلاق خدمة حجز الدراجات الهوائية عبر منصتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال مناع إن كريم بدأت تفعيل خدمات التطبيق الشامل من خدمات دفع إلكتروني وتسوق الكتروني ونقل أفراد وبضائع فى مدن دبي وجدة والرياض والدمام كمرحلة أولي وتخطط لتعميمها في باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن مفهوم التطبيق الشامل الذي أطلقته شركة كريم اليوم الاثنين يتيح للمستخدم تسجيل كافة البيانات مرة واحدة فقط واستخدام مختلف خدمات الشركة.

وأوضح مناع، أن الطلب على رحلات كريم تراجع خلال الفترة الماضية مع تفشي وباء كورونا بنسبة بلغت 80%.

وقال مناع إن دخل السائقين العاملين مع الشركة وعدد الرحلات تأثر سلبا بسبب قرارات حظر التجوال التي اتخذتها حكومات بعض الدول بسبب انتشار الفيروس "إلا أن الشركة استطاعت التغلب على الأزمة ومحاولة كسب ثقة العملاء من خلال توفير سيارات مزودة بأعلى معايير أمان العملاء والكباتن من أعمال تعقيم وكمامات طبية وتركيب عوازل بلاستيكية فى بعض الأسواق كما هو الوضع بمصر بين السائق والكباتن فى خدمة جو أمان الجديدة".

وكانت كريم مصر قد أطلقت منذ أيام خدمة جو أمان على منصتها الإلكترونية للوقاية من كورونا بتعريفة تزيد 10% عن رحلات جو العادية.

وتقدم كريم خدماتها في 100 مدينة حول العالم بـ 13 دولة وذلك لأكثر من 33 مليون عميل ويعمل لديها نحو 1.3 مليون كابتن.