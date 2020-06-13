"الاتصالات" تستعرض خطة تنمية القدرات الرقمية للعاملين المتنقلين للعاصمة الإدارية

كتب- علاء حجاج:

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع قيادات وممثلي الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة لعرض ومناقشة خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة.

وأوضحت وزارة الاتصالات في بيان صحفي اليوم السبت أن منظومة التطوير المؤسسي تهدف إلى خلق وتهيئة نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية باستخدام التحول الرقمي بما يدعم قدرتهم على التكيف مع متطلبات ورضا المواطن، وذلك من خلال العمل على عدة محاور ومنها (ميكنة دورات العمل، وتطوير بيئة العمل، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، وتغيير الثقافة التنظيمية الرقمية، وضمان التميز التشغيلي).

وأضافت أنه تم استعراض منهجية وأهمية تنمية وبناء القدرات الرقمية فى إطار التطوير المؤسسي لما يحققه من عوائد خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وتيسير حصول المواطن على خدمات حكومية متميزة.

كما تم التأكيد على أن تأهيل المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، لما تمثله العاصمة الإدارية الجديدة من نموذج عمل وبيئة حكومية رقمية متطورة ذكية أقل اعتمادًا على الأوراق.

وتناول الاجتماع آليات انتقاء المتدربين وفقاً لحاجتهم التدريبية ومواقعهم الوظيفية، باستخدام قواعد بيانات التقييمات الرقمية التي أجراها معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة وربطها بقاعدة بيانات تنمية وبناء القدرات؛ حيث يبلغ عدد العاملين المنتقلين نحو 52500 موظف يتبعون 114 وزارة وجهة منتقلة.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من البرامج لتنمية وبناء القدرات طبقاً للمستويات الوظيفية (قيادات- إشرافية)، ومنها؛ برنامج التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، والذى يستهدف تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمى وكيفية الاستفادة من (البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، بلوك تشين) في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومي.

وكذلك برنامج التحول الرقمي ومكافحة الفساد والحوكمة والبنية المعلوماتية حيث يعد التحول الرقمي إحدى آليات مكافحة الفساد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق تنمية وبناء قدرات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية هذه الوحدات المستحدثة في دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وقال البيان إنه تم وضع الآليات المنهجية والاحترافية لانتقاء العاملين بها عن طريق لجنة شارك فيها ممثلين عن الجامعات والوحدات المختلفة، كما تم وضع العديد من البرامج المُخصصة لتنمية وبناء مهارات مديري وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي والعاملين بها والتي تشمل برامج تنمية المهارات القيادية والتخصصية لمديري وحدات التحول الرقمي، وبرامج تنمية مهارات التخصصية للعاملين بأقسام تلك الوحدات؛ وهي قسم دعم البنية التحتية، وقسم دعم الأعمال، وقسم تكامل التطبيقات.

هذا وسيتم عقد الاجتماع بشكل دوري؛ وقد شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات "لتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية، والزراعة، والإسكان، والبيئة، والعدل، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والموارد المائية والري، والقوى العاملة، والهجرة".