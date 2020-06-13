مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو على 4 أيام (جدول)

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية، بعد غدٍ، صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة، بعدما قررت تبكير موعد الصرف بسبب انتهاء السنة المالية الجارية نهاية الشهر.

وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم سيتم تقسيم عملية الصرف للوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ يونيو.

ووفقًا للبيان، فإنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ويوضح الجدول التالي مواعيد صرف مرتبات الهيئات والوزارات كما حددت وزارة المالية: