أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو على 4 أيام (جدول)

10:44 ص السبت 13 يونيو 2020
مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو على 4 أيام (جدول)

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية، بعد غدٍ، صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة، بعدما قررت تبكير موعد الصرف بسبب انتهاء السنة المالية الجارية نهاية الشهر.

وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم سيتم تقسيم عملية الصرف للوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ يونيو.

ووفقًا للبيان، فإنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ويوضح الجدول التالي مواعيد صرف مرتبات الهيئات والوزارات كما حددت وزارة المالية:

جدول صرف مرتبات شهر يونيو

وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو صرف مرتبات

الخبر التالى:

وزير المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات في مصر خاصة الكورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فاوتشي: علاج كورونا سيأتي قبل اللقاح.. والإصابات "قد تخرج عن السيطرة"