التضامن: تعقيم دار الباقيات الصالحات لكبار السن وإمداده بأدوات التطهير ضد كورونا

كتبت - ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الجمعة، إنه تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدأ فريق الهلال الاحمر المصرى العمل بدار الباقيات الصالحات للتعقيم والتطهير ومد الدار بكافة المستلزمات الطبيه من كمانات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت على مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزارة ووجهت عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم اللازم كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين.

وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات قد أعلنت عن إصابة ٩ حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن.