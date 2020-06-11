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وزيرا التعاون الدولي وقطاع الأعمال ينعيان محسن عادل

12:01 م الخميس 11 يونيو 2020
وزيرا التعاون الدولي وقطاع الأعمال ينعيان محسن عادل

محسن عادل

كتبت – شيماء حفظي:

نعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الاقتصادي محسن عادل، الذي وافته المنية مساء أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة عير صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس، :"تزاملت مع الأخ والزميل العزيز الاستاذ محسن عادل لمدة 4 سنوات فى مجلس إدارة البورصة المصرية، كان حريصاً على اطلاعنا على كل ما هو جديد وكل ما يفيد سوق المال والبورصة في مصر، ولم يتوانى عن إبداء النصيحة لزملائه واصحاب الشركات والعاملين والباحثين والطلاب فى الأدوار المختلفة والمتعددة التى قام بها.

وأضافت الوزيرة :"رحم الله صديقنا العزيز محسن عادل، وعطر ذكراه الكريمة التى ستظل قدوة لكل من تعامل معه أو علم بمجهوداته.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته، وألهم زوجته داليا واولاده وأهله وذويه الصبر والسلوان وبارك فيهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نعى محسن عادل، عبر صفحته على فيسبوك، صباح اليوم.

وقال توفيق : " ببالغ الحزن أنعيك يا محسن..بغض النظر عن كورونا التي يمكن أن تصيب أيمنا نصحت الفقيد أن يهتم بصحته و أمراضه المزمنة و لكن اهتمامه بعمله كان أكبر بمراحل...الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته".

وشغل محسن عادل منصب الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين عامي 2018 و2019، وكان نائبًا لرئيس "البورصة المصرية".

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" بين 2010 و2017، والعضو المنتدب لـ"شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار"، ومستشار مالي لـ"المركز المصري للدراسات الاقتصادية".

محسن عادل وزير قطاع الأعمال رانيا المشاط هشام توفيق

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