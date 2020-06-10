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تراجع أرباح الكابلات الكهربائية 92% في 3 أشهر

01:04 م الأربعاء 10 يونيو 2020
تراجع أرباح الكابلات الكهربائية 92% في 3 أشهر

كابلات كهربائية - ارشيفية

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 91.9% لتسجل 5.3 مليون جنيه، مقابل 65.2 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء.

وتراجعت مبيعات الشركة، خلال الثلاثة أشهر (يناير – مارس) إلى 379.3 مليون جنيه مقابل 702.5 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن القوائم المالية لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، لكنها قد تؤثر على نتائج القوائم المالية المستقبلية للشركة، ويصعب تحديد حجم هذه الآثار في الفترة الحالية.

وتعمل الشركة في صناعة الأسلاك الكابلات والوصلات الكهربائية والتليفونية بأنواعها ومقاساتها، وكافة أنواع المعدات والأجهزة المرتبطة بطبيعة نشاطها الصناعي والاتجار فيها محليا وخارجيا، وهي شركة تابعة لمجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

الكابلات الكهربائية صناعة الأسلاك الكابلات فيروس كورونا

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