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انكماش حاد بأنشطة مصانع منطقة اليورو بسبب كورونا

03:48 م الإثنين 01 يونيو 2020
انكماش حاد بأنشطة مصانع منطقة اليورو بسبب كورونا

انكماش حاد

القاهرة- وكالات:

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن المصنعين في منطقة اليورو ربما تجاوزوا الفترة الأسوأ لكن الأنشطة مازالت تسجل انكماشا حادا، إذ أن إجراءات العزل التي تفرضها الحكومات تكبح الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وبدأت عدة دول في المنطقة فتح قطاعات من اقتصاداتها ببطء رغم استمرار الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 5.8 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 360 ألفا.

وسجل مؤشر آي.اتش.اس لمديري مشتريات الصناعات التحويلية تعافيا إلى حد ما الشهر الماضي بعدما هوى في أبريل الماضي لأقل قراءة في تاريخ المسح الذي يرجع لنحو 22 عاما.

وارتفع المؤشر إلى 39.4 في مايو الماضي من 33.4 في أبريل الماضي لكنه يظل بعيدا عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وأقل بقليل عن قراءة أولية كانت عند 39.5.

ومازال مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر أسعار مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء، ضعيفا عند 35.6 نقطة لكنه نحو مثلي مستواه المتدني القياسي المسجل في أبريل الماضي حين بلغ 18.1.

وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي.اتش.اس ماركت، "يبدو أن الركود الصناعي بلغ مداه في أبريل نيسان، حيث تراجع الإنتاج بمعدل أبطأ على نحو ملحوظ في مايو الماضي".

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انكماش حاد منطقة اليورو فيروس كورونا

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