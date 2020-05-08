التضامن تعلن صرف 6.684 مليار جنيه من معاشات مايو (انفوجرافيك)

كتبت – ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه الوزارة انتهت من صرف 6.684 مليار جنيه من إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، بحسب بيان اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم صرف المعاشات لأكثر من 5.602 مليون قائم الصرف فى ختام الأسبوع الأول من شهر مايو .

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، بشأن متابعة صرف معاشات شهر مايو إلى انتظام عمليات صرف المعاشات؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الخميس 7 مايو من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 534 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 625 مليون جنية.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.707 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.211 مليار جنيه، بالإضافة 2.361 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.848مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف، بحسب البيان.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية " ATM " اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق الاول من مايو.

وفيما يتعلق بمنافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشه، حيث أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 3000 جنيه يستمر الصرف لهم حتى يوم غداالسبت 9 مايو، وفقا لبيان الوزارة.

كما سيتم الصرف لمن يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الايام السابقة يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الاحد الموافق 10 مايو، بحسب البيان.