رئيس البنك العقاري لمصراوي: تراجع 52% بمحفظة الديون المتعثرة بعد تسوية بمليار جنيه مع شركة سياحة

كتبت- منال المصري:

قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن محفظة الديون المتعثرة بالبنك تراجعت بنسبة أكثر من 52% خلال 3 سنوات بعد إجراء تسويات لديون متعثرة في قطاعات مختلفة.

وأشار قمر، إلى أن إجمالي محفظة الديون المتعثرة تراجعت إلى 2.9 مليار جنيه حاليا مقابل 6.1 مليار جنيه في يونيو 2017.

وأوضح قمر أن تسجيل هذه الانخفاض الملحوظ في محفظة الديون المتعثرة بالبنك جاء بعد إجراء البنك تسوية بقيمة مليار جنيه مع أحد العملاء في قطاع السياحة.

وأكد أن البنك وضع إجراءات تحفيزية للموظفين بالبنك لتشجيهم على التواصل الدائم مع العملاء المتعثرين وإجراء التسويات.