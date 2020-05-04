منتصر: 6.8 مليار جنيه حصيلة شهادات بنك الاستثمار الجديدة في 4 أيام

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن حصيلة شهادات الاستثمار الثلاثة الجديدة حققت مبيعات بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال 4 أيام من طرحها في فروع البنك الأهلي المصري.

ويتولى البنك الأهلي المصري بيع شهادات بنك الاستثمار القومي على كافة مستوى فروع البنك البالغة أكثر من 500 فرع على مستوى الجمهورية لعدم إمتلاك الأخير فروع تابعة له.

وبحسب منتصر فإن شهادة الاستثمار "د" للأشخاص الإعتبارية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي حصيلة الشهادات الجديدة مقارنة بالشهادتين الأخريتين.

وكان بنك الاستثمار القومي بدأ في إصدار 3 شهادات جديدة مرتفعة العائد للأفراد والأشخاص الاعتبارية، بداية من يوم الأربعاء الماضي من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري.

وتتمثل هذه الشهادات الجديدة في شهادة استثمار "ب" للأفراد بفائدة 14% ذات أجل عامين يصرف العائد كل 3 أشهر، وكذلك شهادة استثمار "ب" للأفراد بفائدة 12.5% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر، وشهادة استثمار "د" للأشخاص الاعتبارية غير الهادفة للربح بفائدة 11.25% ويبلغ آجالها 3 سنوات ويصرف العائد كل ربع سنة، وتعد الأعلى على مستوى البنوك.

وأوضح أن الاشخاص الاعتبارية غير الهادفة للربح مثل الجمعيات والصناديق وغير ذلك.

وأكد على أن هدف البنك من إصدار هذه الشهادات الجديدة تمكين العملاء من الحصول على فائدة مميزة على أموالهم بالجنيه المصري بآجال متباينة حسب رغبة العميل.

ويواصل بنك الاستثمار القومي طرح شهادة الاستثمار "ب" ذات أجل عام واحد بفائدة 13% ويصرف العائد شهريا.