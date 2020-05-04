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أوبر تقرر وقف خدمة" أوبر إيتس" في الشرق الأوسط

12:58 م الإثنين 04 مايو 2020
أوبر تقرر وقف خدمة" أوبر إيتس" في الشرق الأوسط

أوبر إيتس

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت شركة أوبر، اليوم الاثنين، إنها قررت وقف خدمة تطبيق أوبر إيتس في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الشركة في تصريح رسمي حصل عليه مصراوي إن "هذا القرار سيسمح لنا بتركيز الجهود والموارد في أسواق أوبر إيتس الأخرى حول العالم".

وأضاف "نتطلع قُدماً للاستمرار بالتزامنا بالنمو والاستثمار في منصة أوبر للتنقل في مصر و المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط".

أوبر إيتس شركة أوبر الشرق الأوسط

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