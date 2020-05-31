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تعديل مواعيد العمل في البنوك بداية من يوم الثلاثاء (مستند)

04:56 م الأحد 31 مايو 2020
تعديل مواعيد العمل في البنوك بداية من يوم الثلاثاء (مستند)

تعاملات داخل أحد البنوك

كتبت- منال المصري:

أصدر اتحاد بنوك مصر، قرارًا اليوم الأحد، بتعديل ساعات العمل الرسمية للبنوك أمام الجمهور والموظفين بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وارسل اتحاد البنوك خطابًا للبنوك بمواعيد العمل الجديدة، مشيرًا إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع البنك المركزي.

وبحسب الخطاب الذي حصل مصراوي على نسخة، فإن طارق عامر، محافظ البنك المركزي وافق على تعديل مواعيد العمل الرسمية للعملاء لتكون بداية من 8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بدلا من الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

ووفقًا للخطاب فسيتم تعديل ساعات العمل للموظفين أيضا لتبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا بدلا من 9 صباحًا وحتى 4 مساءً.

واستند الخطاب في تعديل مواعيد العمل الرسمية بالبنوك على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 5 صباحًا في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في 24 من شهر مارس الماضي تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، لتكون من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر للموظفين، ومن التاسعة والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرا للعملاء عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين ليلا، ثم استمر عمل البنوك على نفس المواعيد في شهر رمضان.

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مواعيد العمل بالبنوك اتحاد بنوك مصر البنك المركزي

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