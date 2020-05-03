"تنمية المشروعات": تأهيل 100 جمعية لتنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في بيان اليوم الأحد، إنه قام بتقييم وتأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية- من أصل 175 مستهدف التعاقد معهم- تمهيدا للبدء في تنفيذ أنشطة ومشروعات اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" بخمس محافظات من إجمالي 11 محافظة تشملها الاتفاقية.

وأضاف الجهاز أن ذلك يأتي في أولى الخطوات التنفيذية للجهاز لتفعيل الاتفاقية والتي وقعها مع الاتحاد الأوروبي بمنحة تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، وذلك بهدف الحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم.

وتتضمن المحافظات المستهدفة بتنفيذ الاتفاقية محافظات الأقصر وأسيوط والمنيا والفيوم بالوجه القبلي، ومحافظات البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ في الوجه البحري.



وأكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل عبر إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود جيد.

وأشارت إلى أن الجهاز سيتعاون وينسق مع المحافظات المستهدفة بالاتفاقية والجهات المعنية المختلفة لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وإتاحة حياة كريمة لشباب مصر.

وقالت إنه تم تحديد المحافظات التي ستنفذ بها الاتفاقية طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.

وأكد مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، استمرار عمليات وإجراءات التقييم والتأهيل لشركاء التنمية للوصول إلى العدد المستهدف.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعمل من خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية لإتاحة فرص لتشغيل الشباب؛ فالمكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية، أما المكون الثاني فهو معني بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية.

بينما يعتمد المكون الثالث على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية التي تؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل وتحسين فرصهم في التشغيل لدى الغير مما يتيح لهم الحصول على فرص عمل جيدة، بحسب مسعود.