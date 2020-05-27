شعبة الأدوية: 400 ألف كمامة إنتاج مصر يوميا.. وتوقعات بزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي

كتبت- شيرين صلاح:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن مصر تنتج حاليا حوالي 400 ألف كمامة يوميا.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة ومع بدء نزول المواطنين إلى عملهم، ستكون هناك استراتيجية لزيادة الإنتاج اليومي من الكمامات ليصل إلى مليون كمامة يوميا، و"هذه الكمية تعتبر كبيرة".

وتبدإ بعض الجهات ووسائل النقل العامة يوم السبت المقبل تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بإلزام المواطنين بإرتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترزاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وألزم قرار الحكومة العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

وقال عوف إن المصانع المسجلة بوزارة الصحة التي تنتج الكمامات لديها 10 خطوط إنتاج للكمامات، بالإضافة إلى مصانع الإنتاج الحربي.

وأضاف أنه قبل أزمة كورونا كانت مصانع المستلزمات الطبية تنتج كمية تتراوح بين 80 و120 ألف كمامة شهريا، ولكن بعد الأزمة زاد حجم الإنتاج سواء من قبل مصانع المستلزمات الطبية أو من خلال مصانع الغزل والنسيج التي بدأت تصنع كمامات أيضا، بالإضافة إلى إنتاج مصانع الإنتاج الحربي.

وكانت مصر تستورد بين 300 و400 مليون كمامة سنويا من الصين قبل جائحة كورونا، ولكن بعد الأزمة أصبحت كل دولة توجه إنتاجها من المستلزمات الطبية للاحتياج المحلي، بحسب ما قاله عوف.

وأشار إلى أنه لابد على الحكومة أن تتابع الأسواق بصفة مستمرة وزيادة عدد عربات المستلزمات الطبية التي يطرحها الجيش، خاصة بعد نزول المواطنين مرة أخرى لعملهم.