40 % زيادة بأسعار البترول في مايو بعد تطبيق خفض الإنتاج (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار خام البترول "برنت" ارتفاعا ملحوظا بنسبة 39.5% منذ بداية شهر مايو وذلك بعد تطبيق اتفاق منظمة أوبك لتصدير البترول ومنتجين آخرين بقيادة روسيا على خفض قياسي في الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من أول الشهر الجاري.

وجاء ذلك الاتفاق بعد انخفاض الطلب على النفط خلال الشهور الأخيرة جراء الإغلاق الكبير الذي شهده العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه، وذلك تزامنا مع تخمة كبيرة في المعروض بسبب حرب أسعار حدثت بين السعودية وروسيا قبل الاتفاق، وهو ما دفع الأسعار إلى التراجع بنسبة كبيرة منذ بداية العام.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام النفط "برنت" منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن، بحسب بيانات شبكة بلومبرج:

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أعلنت خلال الشهر الجاري، أنها ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل إضافية في يونيو، وفعلت دول أخرى إجراء مماثلا وهو ما أسهم في دفع الأسعار للارتفاع بشكل أكبر خلال مايو.

ولكن فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، قال في مؤتمر صحفي خلال الشهر، إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنها كبار منتجي النفط في الخليج مؤخرا لن تكون كافية على الأرجح لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وتوقع خبراء بترول ومحللون، في تقرير سابق لمصراوي، أن يتراوح سعر خام البترول بين 30 و50 دولار خلال الفترة المتبقية من عام 2020، مع استمرار تراجع الطلب، والضبابية بشأن توقيت السيطرة على تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وشكوك بشأن إمكانية الاتفاق على خفض إضافي للإنتاج.

وأشار الخبراء إلى الحاجة لخفض إضافي للإنتاج إلى جانب الخفض الذي نص عليه الاتفاق، بالإضافة إلى تعافي الطلب من أجل تتعافى الأسعار وتعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة فوق الـ 60 دولارا.