الاتصالات: 99% ارتفاعًا في استخدام الإنترنت المنزلي منذ فرض حظر التجوال

كتب- علاء حجاج:

كشف تقرير مؤشرات خدمات الاتصالات الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت المنزلي بنسبة 99% مقارنة بما قبل فرض حظر التجول.

وبحسب تقرير الصادر اليوم الاثنين فإن استخدام الإنترنت المنزلي ارتفعت خلال شهر رمضان بنسبة 12%.

فيما شهدت خدمات الإنترنت عبر المحمول زيادة في الاستهلاك خلال شهر رمضان بلغت 17%، لتصل إجمالي زيادة الاستهلاك منذ بدء الحظر إلى 35%.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات انخفضت عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل إلى ١٤ ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد ١٥ ساعة في الأسبوع الثالث من أبريل، وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا "الأسبوع الثاني من مارس".

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد زادت معدلات استخدام المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 4% خلال شهر رمضان عن الشهر السابق له، لترتفع بذلك معدلات استخدام المكالمات الصوتية الدولية منذ بدء الحظر بنسبة 19%.

بينما انخفضت معدلات استخدام المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 10% خلال شهر رمضان، لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات المحلية منذ بدء الحظر 7%.



وارتفعت معدلات تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 19% في شهر رمضان، وبذلك ترتفع نسبة زيادة تصفح المواقع التعليمية منذ بدء الحظر إلى 395%.

وخلال شهر رمضان شهدت تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهي زيادة في الاستخدام وصلت إلى 292%، لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315% منذ بدء الحظر.

وعن التطبيقات التي شهدت زيادة كبيرة في استخدامها خلال شهر رمضان، قال تنظيم الاتصالات إن تطبيق "زووم" شهد زيادة في الاستخدام بلغت 3456%، وبعد تطبيق زووم مختص بالمكالمات وعقد الاجتماعات عن بُعد.

وزادت معدلات استخدام تطبيق تيليجرام بنسبة 1100% خلال شهر رمضا، وهو عبارة عن إحدى تطبيقات التراسل ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما فى ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.

أما تطبيق "شاهد" المختص بتقديم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، فقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة ١٥٧%.

فيما أظهر تقرير تنظيم الاتصالات زيادة في استخدام تطبيقات الألعاب عبر الإنترنت بنسبة 75%.

وشهد تطبيق "تيك توك" زيادة في الاستخدام خلال شهر رمضان بمعدل 24%، فيما زادت معدلات استخدام يوتيوب بنسبة 115% في رمضان.

أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، فقد كشف تنظيم الاتصالات زيادة بنسبة 67% في استخدام تطبيق "سناب شات" خلال شهر رمضان، و27% زيادة في استخدام "واتساب"، ونمو بنسبة 44% في استخدام "فيسبوك"، و12% زيادة في استخدام انستجرام.