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تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك ثاني أيام عيد الفطر

10:20 ص الإثنين 25 مايو 2020
تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك ثاني أيام عيد الفطر

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح ما بين 40 و 45 جنيها كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح اليوم بين 24 و28 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و 350 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك السمك الفليه البلطي السبيط الكاليماري

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