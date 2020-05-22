حظر كورونا يضرب مبيعات "لعب الأطفال" بموسم عيد الفطر

كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، لمصراوي، إن قرار إغلاق المحلات خلال عيد الفطر ضرب مبيعات أصحاب محلات لعب الأطفال هذا العام خلال العيد.

وقررت الحكومة غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 29 مايو الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف صفا، أن 50% من مبيعات أصحاب محلات لعب الأطفال تتمثل في موسمي رمضان والعيد، وفي ظل أزمة كورونا العام الحالي لم يحقق موسم رمضان المبيعات المستهدفة.

وكان الإقبال على شراء الفوانيس خلال موسم رمضان الحالي شبه منعدم، برغم تراجع الأسعار بنسبة 10% بالأسواق بسبب حظر كورونا، وفقا لما ذكره بركات في وقت سابق لمصراوي.

وتابع صفا أن التجار يأملون في عودة فتح المحلات مرة أخرى وعودة العمل إلى طبيعته بعد حظر العيد، مع تخوفات من تحرك سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال صفا، إنه مع ارتفاع سعر الدولار ينعكس ذلك على سعر المنتج النهائي بالأسواق.

وارتفع سعر الدولار، الاثنين الماضي، بالبنوك بعد استقرار دام لمدة شهرين، حيث زاد بنحو 7 قروش بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر الدولار 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع مقابل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وتستورد مصر نحو 90% من ألعاب الأطفال من الصين وتنتج نحو 10%، وفقا لقول بركات صفا.