البنك المركزي التركي يتلقى 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة مع قطر
القاهرة – وكالات:
أظهرت قائمة تحليلية للمركز المالي للبنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن البنك تلقى عشرة مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وأعلن البنك الأربعاء أنه أبرم اتفاقا لزيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر إلى 15 مليار دولار من خمسة مليارات دولار، مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات المستنزفة ودعم الليرة التركية.
كانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن أنقرة ناشدت على وجه السرعة قطر والصين توسعة خطوط مبادلة قائمة، والمملكة المتحدة واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط. كان مسؤولون أتراك كبار قالوا لرويترز يوم الأربعاء إن المحادثات مستمرة.
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