القابضة للنقل تتعاقد مع ايجيترانس لدراسة إنشاء مستودعات بشرق ووسط أفريقيا

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة ايجيترانس، لخدمات النقل واللوجستيات، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تعاقدت مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتقديم الدراسات الفنية وأبحاث السوق تمهيداً لإنشاء مستودعات في دول وسط وشرق إفريقيا بالشراكة مع شركة B2B..

وأوضحت الشركة، أن التعاقد يأتي ضمن مخططات العمل لمشروع جسور الذي يهدف لتعزيز التجارة مع دول القارة السمراء.

وكانت وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للنقل البحري والبري، أعلنت العام الماضي، تدشين مشروع جسور لدعم التجارة مع أفريقيا، وتقديم خدمات الشحن واللوجيستيات والتسويق للمصدرين المصريين.

وقالت عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة ايجيترانس، إن شركتها تلتزم بدعم دراسة الأسواق والحلول اللوجستية المقدمة من طرفها بخلاصة تجربتها و خبرة نجاحها على مر السنين، مشيرة إلى أن تحالف ايجيترانس وشركة B2B التى تمتلك الكثير من الخبرة على أرض الواقع الإفريقي تدعم خطط العمل مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك بعد فوزنا بالمناقصة التي طرحتها الأخيرة.

وقدم التحالف عرضًا متكاملاً فنيًا وماليًا، وبناءاً عليه سيعمل هذا التحالف بمنتهى الاحترافية ويقدم كل جهده وخبرته للأبحاث والدراسات اللازمة لاختيار أفضل المواقع لإقامة المستودعات المنصوص عليها بالعقد.

وأشارت لهيطة، إلى أن الدراسات التى يقوم بها تحالف شركة ايجيترانس مع شركة B2B يتضمن دراسة أفضل الأماكن لإقامة المستودعات المزمع إنشائها في إفريقيا، وكذلك تحديد الشكل القانوني الأنسب لها، كما ستشمل الدراسات توفير بيانات تحتوى على احتياجات السوق و كذلك احتياجات وإجراءات العمل بالدول التي يتم اختيارها.

وقد أكدت لهيطه على أن التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لأمر يدعو للفخر، خاصة المشاركة في مشروع جسور والذي يهدف لتنمية التجارة مع دول أفريقيا والتي تمثل أسواقًا واعدة للصادرات المصرية، وكما يأتي هذا التعاون تأكيدًا لريادتنا في مجال النقل وتقديم الحلول اللوجستية المتطورة التي تدعم مجالات الصناعة والتجارة في مصر".

وقال محمد هاشم مدير شركة B2B " إن التعاون مع شركة ايجيترانس للمشاركة في دراسة إنشاء مستودعات بدول شرق ووسط إفريقيا ضمن مشروع جسور لأمر يؤكد على النجاح الذي حققناه في مجال دراسات وأبحاث السوق الافريقية، ونأمل أن يضاف هذا المشروع إلى سجلنا الحافل في هذا المجال".

وأشار إلى أن B2B لديها قاعدة بيانات واتصالات بأهم المتعاملين في الأسواق الافريقية، الأمر الذي سيعزز من قدرتها على التعاون مع شركة ايجيترانس لإجراء الدراسات المطلوبة للمشروع ".

يبدأ العمل في هذه الدراسات في شهر مايو الجاري على أن يتم تقديمها للشركة القابضة للنقل البحري والبري على مراحل تنتهي في شهر يونيو المقبل.