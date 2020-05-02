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البنك الأهلي يوافق على ضخ 300 مليون جنيه لـ 14 عميلًا متعثرًا لاستئناف نشاطهم

02:17 م السبت 02 مايو 2020
البنك الأهلي يوافق على ضخ 300 مليون جنيه لـ 14 عميلًا متعثرًا لاستئناف نشاطهم

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال أسامة البخشونجي، رئيس مجموعة معالجة وهيكلة الديون غير المنتظمة في البنك الأهلي، لمصراوي، إن البنك وافق على ضخ 300 مليون جنيه تمويلات لتعويم العملاء المتعثرين لمساعدتهم على إعادة استئناف نشاطهم مرة أخري.

ويعد تعويم العملاء المتعثرين مصطلحًا مصرفيًا، ويعني أن العميل المتعثر بعد أن يتم تسوية ديونه ويسقط جزءًا منها، يضخ البنك له أموالا جديدة لمساعدته على بدء نشاطه مره ثانية.

وأضاف البحشونجي أن هذه التمويلات يستفيد منها 14 عميلًا من عملاء البنك المتعثرين، لتمويل رأس المال العامل، وجاري دراسة بعض الحالات الأخرى لإجراء تسويات على مديونياتهم، وضخ تمويلات لتوفير سيولة لديهم تمكنهم من عودتهم للعمل.

وكان البخشونجي قال في تصريحات سابقة إن البنك سوى ديونًا متعثرة بقيمة 1.863 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى منتصف مارس الماضي لعدد 426 عميلًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزي لإسقاط الفوائد على الديون المتعثرة على الشركات أو الأشخاص الاعتبارية.

وأضاف أن البنك أجرى منذ بداية يناير وحتى منتصف مارس الماضي تسويات متعثرة بقيمة 1.363 مليار جنيه لتسعة عملاء بالمرحلة الأولى لمبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات العملاء في قطاع السياحة.

العملاء المتعثرين البنك الأهلي هيكلة الديون

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