بدون مصاريف.. شروط حساب توفير الشباب في 6 بنوك

كتبت- منال المصري:

تواصل بعض البنوك تقديم حساب توفير يخاطب الشباب القصر تحت سن 21 عاما، وذلك بهدف غرس ثقافة الادخار من سن مبكرة، وزيادة التعامل مع الخدمات المصرفية، وخاصة في عصر كورونا الذي ساهم في الحد من استخدام الكاش.

وتسمح البنوك بفتح حساب التوفير للشاب من سن 16 عاما حتي 21 عاما أو فوق ذلك حسب تعلىمات كل بنك، ولكن تشترط البنوك وصاية الوالد، أو الواصي الشرعي، في بداية فتح الحساب فقط، ثم يتعامل الشاب بالتعامل بنفسه على الحساب بالإيداع أو السحب.

ويتم تقديم حساب توفير الشباب بدون احتساب أي مصاريف إدارية مجانا، وكذلك دون اشتراط حد أدنى كبير لفتح حساب التوفير في سبيل الهدف الرئيسي جذب هذه الشريحة، كما تمنح البنوك نسبة فائدة مرتفعة على حساب الشباب مقارنة بالحساب العادي.

وتعطي البنوك مجموعة من المزايا على فتح حساب التوفير يشمل، إصدار محفظة على الهاتف المحمول معفاة من مصاريف الإصدار، كما تصدر بطاقة الخصم المباشر مجانا، في أول عام من فتح الحساب ثم يتم خصم مصاريف التجديد في العام التالى.

ويقدم مصراوي جميع تفاصيل فتح حساب التوفير للشباب في 6 بنوك.

1-البنك الأهلي المصري:

سن الشاب: يبدأ من 16 عاما إلى 50 عاما.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

العائد يتراوح بين: 5.25% سنويا للعائد الشهري، و5.3% سنويا للعائد ربع سنوي، و5.35% سنويا للعائد النصف سنوي، و5.5% سنويا للعائد السنوي.

يبدأ احتساب العائد على الرصيد الذي يزيد عن 3 آلاف جنيه بجنيه.

2-بنك مصر:

سن الشاب: يبدأ من 16 عاما إلى 30 عاما.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

الفائدة: 7.25% سنويا يصرف العائد شهري.

3-بنك الإسكندرية:

سن الشاب: يبدأ من 16 عاما إلى 25 عاما.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 250 جنيها.

الفائدة تتراوح بين: 7% سنويا على رصيد الحساب أقل من 20 ألف جنيه، و6% سنويا على رصيد أكثر من 20 ألف جنيه

4-بنك HSBC:

سن الشاب: يبدأ من 18 عاما إلى 22 عاما.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.

الفائدة تتراوح بين: 7% سنويا للرصيد أقل من 10 آلاف جنيه، و0.5% سنويا للحساب من 10 آلاف جنيه لأقل من 100 ألف جنيه، و2% سنويا للرصيد من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، و3% سنويا للرصيد من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، و6% سنويا من مليون جنيه لأكثر.

5-بنك كريدي أجريكول:

سن الشاب: يبدأ من 18 عاما إلى 26 عاما.

الحد الأدنى لفتح الحساب: دون حد أدنى يسمح بأقل من 100 جنيه.

الفائدة: 8% سنويا تصرف شهريًا.

6- EG بنك:

سن الشاب: يبدأ من 16 عاما إلى 29 عاما.

الحد الأدنى لفتح الحساب: لا يشترط البنك حدًا أدنى ويمكن فتحه بأقل من 100 جنيه.

الفائدة تتراوح بين: 3.5% سنويا على الرصيد أقل من 50 ألف جنيه، و4% سنويا على رصيد أكثر من 50 ألف جنيه.