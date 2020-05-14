الإحصاء: ارتفاع نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية في الربع الأول

كتبت- ياسمين سليم:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية وما فوقها ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري من إجمالي المتعطلين، وذلك رغم انخفاض المعدل العام للبطالة خلال نفس الفترة.

وقال الجهاز، في بيان اليوم الخميس، إن نسبة حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها زادت إلى 48.8% من إجمالي المتعطلين في الربع الأول من العام الجاري مقابل 47% في الربع السابق ومقابل 36.8% من الربع المماثل من العام السابق.

وأضاف الجهاز أن الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مثلوا 36.2% من إجمالي المتعطلين، مقابل 39.9% بالربع السابق، و41.1% في الربع المماثل من العام السابق.

وبشكل عام انخفضت نسبة الحاصلين على الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها إلى 85% من إجمالي المتعطلين في الربع الأول من العام الجاري مقابل 86.9% في الربع الأخير من عام 2019.

وتراجع معدل البطالة إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 8% في الربع الرابع من عام 2019، بانخفاض 0.3%، ومتراجعا أيضا بنسبة 0.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

ولم يتأثر معدل البطالة في الربع الأول من العام لأن البيانات التي تم جمعها حتى 14 مارس الماضي، قبل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، بحسب ما قاله جهاز الإحصاء.

ونتيجة لفيروس كورونا ارتفع معدل البطالة في شهر أبريل إلى 9.2% وفقا لما ذكره بيان جهاز الإحصاء.

وبحسب بيان الإحصاء، سجل تقدير حجم قوة العمل 29.008 مليون فرد خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019، بنسبة زيادة مقدارها 0.2%.

وبلغت قوة العمل في الحضر 12.558 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.450 مليون فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.236 مليون متعطل خلال الربع الأول من العام الجاري (1.076 مليون ذكور، و1.160 مليون إناث) بنسبة 7.7% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 93 ألف متعطل عن الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 4%، وبانخفاض قدره 31 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.4%.

وانخفض معدل البطالة في الحضر إلى 11.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، وذلك مقابل 11.5% في الربع الرابع من عام 2019، ولكنه ارتفع مقابل 9.8% في الربع المماثل من العام السابق.

كما انخفض معدل البطالة في الريف إلى 5.1% من إجمالي قوة العمل في الريف، مقابل 5.4% في الربع الرابع من عام 2019، ومقابل 6.9% في الربع المماثل من العام السابق.

وأشار الجهاز إلى أن معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري وصل بين الذكور إلى 4.5%، مقابل 4.7% في الربع السابق، ومقابل 5.7% في الربع المماثل من العام السابق.

كما وصل معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري بين الإناث إلى 21.9% مقابل 22.7% في الربع السابق، ومقابل 18.9% في الربع المماثل من العام السابق.

وانخفض نسبة المتعطلين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 68.5% في الفئة العمرية (15-29 سنة) مقابل 69.5% في الربع السابق عليه، حيث توزع النسبة في هذه الفئة العمرية كالتالي:

- 6 % لإجمالي الفئة العمرية (15-19 سنة) حيث بلغت (8.2% للذكور، و4% للإناث) مقابل 7.6% فى الربع السابق (الذكور 10.5%، والإناث 5%).

- 31.6 % لإجمالي الفئة العمرية (20-24 سنة) حيث بلغت (32.8 % للذكور، و30.6 % للإناث) مقابل 32% في الربع السابق (الذكور 30.1% والإناث 33.7%).

- 30.9 % لإجمالي الفئة العمرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (28.5% للذكور، و33.1% للإناث) مقابل 29.9% في الربع السابق (الذكور 30.9%، والإناث 29%).

كما استحوذت الفئة العمرية (30-64 سنة) على 31.5% من إجمالي المتعطلين خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 30.5% خلال الربع السابق.