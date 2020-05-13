أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

انضمام شركة ابن سينا فارما لمؤشر "إم إس آي" للأسواق الناشئة

03:18 م الأربعاء 13 مايو 2020
انضمام شركة ابن سينا فارما لمؤشر "إم إس آي" للأسواق الناشئة

شركة ابن سينا فارما

أعلنت مؤسسة «إم. إس. سي. آي»، ضم سهم شركة «ابن سينا فارما»، لمؤشرها MSCI – Emerging Market Index اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء.

ويقيس المؤشر أداء الأسهم في الأسواق الناشئة العالمية في 26 دولة وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، كما أنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.

وتعد شركة ابن سينا فارما هي أسرع شركات توزيع الأدوية نموا في مصر وتقوم بتوزيع منتجات أكثر من 350 شركة من أبرز أسماء صناعة الأدوية على الساحة المحلية والدولية، وتخدم أكثر من 42 ألف عميل من الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية المنتشرة بجميع المحافظات المصرية.

ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية؛ حيث يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به، وفقًا للبيان.

شركة ابن سينا فارما مؤشر إم إس آي

الخبر التالى:

لافارج مصر تدعم مبادرة إصلاح ٤٦٠ جهاز تنفس صناعي بالمستشفيات الحكومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعليمات جديدة للأطباء للتعامل مع "عدوى كورونا".. والنقابة تطالب السيسي بالتدخل