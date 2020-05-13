انضمام شركة ابن سينا فارما لمؤشر "إم إس آي" للأسواق الناشئة

أعلنت مؤسسة «إم. إس. سي. آي»، ضم سهم شركة «ابن سينا فارما»، لمؤشرها MSCI – Emerging Market Index اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، بحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء.

ويقيس المؤشر أداء الأسهم في الأسواق الناشئة العالمية في 26 دولة وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، كما أنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.

وتعد شركة ابن سينا فارما هي أسرع شركات توزيع الأدوية نموا في مصر وتقوم بتوزيع منتجات أكثر من 350 شركة من أبرز أسماء صناعة الأدوية على الساحة المحلية والدولية، وتخدم أكثر من 42 ألف عميل من الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية المنتشرة بجميع المحافظات المصرية.

ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية؛ حيث يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به، وفقًا للبيان.