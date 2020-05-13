تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس, ليتراوح بين 23 و26 جنيها.
وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويس جنيهين، ليتراوح بين 60 و76 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، 300 جنيه و370 جنيها.
وزاد سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع.
واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتروح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.
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