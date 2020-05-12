بنك ناصر يدعم مشروعات بحثية في مدينة زويل للتكنولوجيا بـ 3 ملايين جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

وقع بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مدينة زويل للعاوم والتكنولوجيا والابتكار، يساهم من خلالها البنك في دعم مشروعات بحثيه وتقديم منح وتمويلات بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وقال بيان من بنك ناصر الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي وقع البروتوكول مع شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

بحسب الاتفاق سيساهم البنك في تبني الأفكار البحثية والعلمية ودعمها للخروج من الاطار البحثي إلى التنفيذ العملي ودعم الكيانات المتميزة علميا لخلق كوادر شبابية على مستوى علمي رفيع بقيمة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح وتمويلات لطلبة المدينة.

وقال فاروق إن قرار التعاون مع مدينة زويل يأتي في ضوء توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بتقديم كل أنواع الدعم لللبحث العلمي بهدف مسانده خطط الدولة فى مصر لمواجهه ازمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر فاروق في البيان إن البنك يضع على رأس أولوياته من خلال الدعم المادي تعزيز قدرات القطاعات العلمية والبحثية والكوادرالطبية الموجودة في مصر والتي تواجه تحديات لا يستهان بها من أجل مواجهة هذا الفيروس لذلك كان من اللازم تفعيل العمل الجماعي وتضافر الجهود المختلفة بهدف اجتياز هذه الأزمة.

وقال شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في البيان إنه تقدم مصر ووضعها على خريطه الدول العالمية الكبري لايأتي إلا بدعم العلم والبحث العلمي الذي أصبح لا مفر منه الآن ولا بد من تكاتف كافة الجهود لدعم البحث العلمي والباحثين المصريين وعلى رأسهم مدينة زويل.