المركزي يبحث إضافة المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة

القاهرة- وكالات:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة.

وأضاف عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنه يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة، والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، ويجب مساندته، وهو ما دعا الى التفكير في إضافته إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يخفضها إلى 8% في مارس الماضي، ويضيف قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة منها نحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، ومبادرة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه.

كما تتضمن هذه المبادرات 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري، منها 50 مليار جنيه للمطورين العقاريين، والـ 50 مليارا الأخرى لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة، وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.