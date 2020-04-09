الأحد المقبل.. البنك الأهلي يبدأ بيع وثيقة "معاش بكره" في 40 فرعا



كتبت- منال المصري:

يبدأ البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة في بيع وثيقة "معاش بكره" يوم الأحد المقبل في 40 فرعا من فروع البنك، بحسب بيان صادر من شركة مصر لتأمينات الحياة.

وكان البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، وقعا في فبراير الماضي على اتفاقية تعاون مؤخرا لبيع وثيقة "معاش بكره"، في 14 فرعا من فروع البنك كمرحلة مبدئية، ولكن البنك قرر طرحها في أكثر من هذا العدد من الفروع.

ومن بين مواصفات وثيقة "معاش بكره" أنها لا تتطلب كشفا طبيا، وتتيح للعميل تحديد قيمة المعاش وفقا لرغبته سواء دفعة واحدة أو على دفعات شهرية عند بلوغه سن الاستحقاق، وكذلك المرونة في دفع أقساط متغيرة واختيارية بناءً على قدرته دون الحاجة إلى دفع أقساط ثابتة.

وسيطلق الوثيقة شركة مصر لتامينات الحياة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، على أن يروج لها البنك الأهلي في فروعه، بشكل حصري.

ومن أبرز شروط وثيقة "معاش بكره" ما يلي:

1- يبدأ بيع الوثيقة لسن من 18 وحتى 59 عاما.

2- الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات.

3- صرف المعاش يكون إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أعوام أو 15 سنة.

4- يصرف المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو55 أو 60 أو 65 عاما) أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

5- سيتم طرحها عبر 14 فرعا للبنك الأهلي كمرحلة أولى ثم 50 فرعا كمرحلة ثانية في نهاية يونيو المقبل.

6- وثيقة "معاش بكره" ستكون متاحة عبر تطبيق المحفظة الذكية للبنك الأهلي عبر المحمول.

7- الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه، والحد الأقصى 60 ألف جنيه لكل وثيقة خلال العام.

8- يتم احتساب مبلغ التعاقد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

9- يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة.

10- لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة "معاش بكره" لكافة الأعمال ومبالغ التأمين.

11- يتم استلام الوثيقة خلال دقائق من فروع البنك الأهلي المصري.