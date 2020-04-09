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تحصيل 3.4 مليار جنيه ضرائب ورسومًا بجمارك الإسكندرية في مارس

01:00 م الخميس 09 أبريل 2020
تحصيل 3.4 مليار جنيه ضرائب ورسومًا بجمارك الإسكندرية في مارس

أرشيفية

كتب- مصطفى عيد:

تلقى محمد معيط وزير المالية تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، كشف عن أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي وصل إلى حوالي 3 مليارات و368 مليونا و990 ألف جنيه.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، تضمن التقرير إفراج الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية عن مشمول 13 ألفا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر.

وأضاف أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك الإسكندرية في مارس تبلغ 550 مليونًا و809 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 2 مليار و809 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 5 آلاف و980 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس.

وبلغت رسوم الصادر المُحصلة على هذه البضائع نحو 4 ملايين و524 ألف جنيه، كما تم تحصيل رسوم زيادة وزن لـ891 بيانًا جمركيا بمبلغ 4 ملايين و79 ألف جنيه، بحسب التقرير.

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