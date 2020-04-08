منظمة التجارة تتوقع تراجع حركة التجارة العالمية بين 13 و32% هذا العام بسبب كورونا

القاهرة- وكالات:

توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام بسبب جائحة كورونا المستجد، قبل أن تسجل التجارة انتعاشا محتملا في 2021، بحسب وكالة رويترز.

ووضعت منظمة التجارة نطاقا واسعا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32%، قائلة إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف، إنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشا يتراوح بين 21 و24%، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الأفعال على صعيد السياسات.