أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

منظمة التجارة تتوقع تراجع حركة التجارة العالمية بين 13 و32% هذا العام بسبب كورونا

04:36 م الأربعاء 08 أبريل 2020
منظمة التجارة تتوقع تراجع حركة التجارة العالمية بين 13 و32% هذا العام بسبب كورونا

منظمة التجارة العالمية

القاهرة- وكالات:

توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام بسبب جائحة كورونا المستجد، قبل أن تسجل التجارة انتعاشا محتملا في 2021، بحسب وكالة رويترز.

ووضعت منظمة التجارة نطاقا واسعا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32%، قائلة إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف، إنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشا يتراوح بين 21 و24%، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الأفعال على صعيد السياسات.

منظمة التجارة العالمية حركة التجارة العالمية فيروس كورنا

الخبر التالى:

مصرفيون: المركزي أصر على بناء احتياطي قوي لاستخدامه في مثل هذه الأزمات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي| وفيات كورونا تتجاوز 80 ألفًا: أمريكا 2000 والصين صفر