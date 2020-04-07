تقرير: بنوك مركزية بالعالم تتوسع في شراء الذهب خلال شهر فبراير

كتبت- ياسمين سليم:

رفعت بنوك مركزية من حيازتها للذهب خلال شهر فبراير الماضي بنحو الثلث مقارنة بشهر يناير الماضي، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.

وقال التقرير إن البنوك المركزية اشترت صافي 36 طنًا من الذهب، وهو أكثر بثلث ما اشترته في يناير الماضي، لكنه أقل نحو 52% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

ويوضح التقرير أن إجمالي المشتريات 39.1 طن والمبيعات 3.1 طن، وهو ما يعني أن المشتريات لا تزال جيدة والمبيعات ضعيفة.

وقال التقرير إن البنوك التي أبلغت عن احتياطاتها من الذهب في نهاية فبراير هي تركيا بـ 24.8 طن وروسيا بـ 10.9 طن وكازاخستان بـ 1.8 طن وقطر 1.6 طن وهم أبرز المشترون خلال فبراير، فيما كانت أزوبكستان هي البائع الوحيد 3.1 طن.

وذكر التقرير أن 5 بنوك مركزية رفعت من احتياطاتها من الذهب بأكثر من طن في أول شهرين من 2020 مقارنة بـ 8 بنوك مركزية خلال أول شهرين في 2019.

وتشير بيانات شهري يناير وفبراير إلى أن الذهب لا يزال مكونًا مهمًا للاحتياطيات الأجنبية على الرغم من ارتفاع مستويات الطلب في السنوات الأخيرة.

وذكر التقرير إن محافظي البنوك المركزية سيضعون في عقلهم مثل أي شخص، عدم الاستقرار واليقين في السوق خلال الآونة الأخيرة.

يتوقع التقرير أن تبقى البنوك المركزي مشتري صافي للذهب خلال عام 2020، وفي المقابل لن يكون هناك الكثير من الشراء كما حدث في العامين الماضيين.