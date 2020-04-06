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الكاتب يحيى الجمال ينعى والده: "توفي أبي منصور رحمة الله عليه"

09:31 م الإثنين 06 أبريل 2020
الكاتب يحيى الجمال ينعى والده: "توفي أبي منصور رحمة الله عليه"

رجل الأعمال منصور الجمال

أكد الكاتب يحيى الجمال، ابن رجل الأعمال منصور الجمال، وفاة والده اليوم الاثنين، في تعليق عبر صفحته على فيسبوك.

وكتب يحيى قبل قليل: "توفي أبي منصور رحمة الله عليه".

وكانت مصادر قالت لمصراوي، إن منصور الجمال توفي بعد تدهور صحته في الأيام الماضية عقب إصابته بالتهاب رئوي حاد.

ومنصور الجمال من أبرز رجال الأعمال في مصر وهو رئيس شركة نيوجيزة للتنمية العمرانية، وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك.

وعاش الجمال فترة طويلة من عمره في بلجيكا، كما انه تزوج لفترة من حياته من الفنانة ليلى علوي.
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