وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

كتب- أحمد السيد:

قالت مصادر لمصراوي، إن رجل الأعمال منصور الجمال، قد توفي اليوم الاثنين، بعد معاناته من المرض.

وأضافت المصادر إن الجمال كان قد أصيب بالتهاب رئوي حاد، وأن صحته تدهورت في الأيام الأخيرة.

ومنصور الجمال من أبرز رجال الأعمال في مصر وهو رئيس شركة نيو جيزة للتنمية العقارية.​