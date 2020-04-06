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وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

08:35 م الإثنين 06 أبريل 2020
وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

رجل الأعمال منصور الجمال

كتب- أحمد السيد:

قالت مصادر لمصراوي، إن رجل الأعمال منصور الجمال، قد توفي اليوم الاثنين، بعد معاناته من المرض.

وأضافت المصادر إن الجمال كان قد أصيب بالتهاب رئوي حاد، وأن صحته تدهورت في الأيام الأخيرة.

ومنصور الجمال من أبرز رجال الأعمال في مصر وهو رئيس شركة نيو جيزة للتنمية العقارية.​

منصور الجمال وفاة منصور الجمال التهاب رئوي شركة نيو جيزة للتنمية العقارية

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