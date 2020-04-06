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أوراسكوم للإنشاءات ومؤسسة ساويرس تساهمان في إصلاح وصيانة أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات الحكومية والعامة لمواجهة كورونا

04:39 م الإثنين 06 أبريل 2020
أوراسكوم للإنشاءات ومؤسسة ساويرس تساهمان في إصلاح وصيانة أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات الحكومية والعامة لمواجهة كورونا

عائلة ساويرس

أطلقت شركة أوراسكوم للإنشاءات، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مبادرة لدعم إصلاح وصيانة 110 جهاز من أجهزة التنفس الصناعي، في العديد من المستشفيات العامة والحكومية، في جميع محافظات مصر.

وقالت أوراسكوم للإنشاءات في بيان اليوم الاثنين إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الدولة ووزارة الصحة في محاربة فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع الممثلين المحليين لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية، من أجل تحديد صلاحية وحالة أجهزة التنفس الصناعي في جميع المستشفيات، بكل أنحاء مصر، وإصلاح الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة.

وذكر البيان أن أعمال الصيانة قد بدأت بالفعل ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من صيانة كافة أجهزة التنفس الصناعي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أن كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، تؤكدان التزامهما الكامل بتوفير مواردهم وخبراتهم من أجل التصدي لهذه الأزمة الطارئة، و وتعزيز الجهود والوسائل التي تتيح للدولة تلبية الاحتياجات الصحية الملحة للشعب المصري.

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