رئيس الصوت والضوء: "الموسم اتضرب" وقطاع السياحة سيعاني لفترة أطول

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الصوت والضوء، إن تداعيات أزمة كورونا ضربت قطاع السياحة وبالتالي أعمال الشركة، وإنه لا يمكن توقع عودة العمل قبل أكتوبر المقبل.

وأَضاف جودة، أن الشركة أوقفت كافة عروض الصوت والضوء، منذ قرار حظر التجول، بالإضافة إلى أن توقف حركتي الطيران والسياحة.

"نتائج أعمال العام ستتأثر بشكل كبير بالطبع إذا استمرت الأوضاع الحالية، كنا نستهدف أرباحا بقيمة 30 مليون جنيه، لكن حاليا الشركة تتحمل مصروفات دون تحصيل إيرادات بين المصروفات 4 ملايين جنيه رواتب شهريا" بحسب جودة.

وقال جودة، إن الشركة يمكنها الرهان على موسم شهر أكتوبر المقبل – إذا انتهت الازمة عالميا قبل ذلك وعادت حركة الطيران – لأنه في الطبيعي تتوقف أعمال الشركة خلال فترة يونيو إلى سبتمبر من كل عام.

ويشير رئيس الشركة، إلى أن قطاع السياحة بشكل عام، سيعاني بعدما تمكن من "شم نفسه" من أزمات كبيرة خلال الفترة الماضية، على كافة الأنشطة السياحية.

"ستتأثر كل قطاعات المرتبطة بالسياحة معإلغاء الحجوزات، وستكون الشركات ملزمة بردها، ستتأثر الفنادق والنقل، والطيران، وشركات الحجز" بحسب جودة.

وقال إنه بعد انتهاء الأزمة سيأخذ قطاع السياحة وقتا طويلا للتعافي، لأن السائح هو في الأساس مواطن مستهلك، وهناك حالة ركود في عدد من القطاعات حاليا بسبب الأزمة، وهذا يعني أنه مع عودة الحياة لطبيعتها سينفق على هذه الاحتياجات المؤجلة، ثم يأتي لاحقا السفر والسياحة.