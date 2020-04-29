800 ألف عميل بالبنك الأهلي يستفيدون من مبادرة تأجيل أقساط القروض

كتبت- منال المصري:

كشف كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرية في البنك الأهلي المصري، عن أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر يبلغ 800 ألف عميل بإجمالي تمويلات 83 مليار جنيه من إجمالي محفظة أفراد التجزئة المصرفية في البنك.

ويبلغ عدد العملاء من الأفراد في محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي أكثر من مليون عميل بإجمالي محفظة تجاوزت 100 مليار جنيه حتى منتصف الشهر الجاري، بحسب بيان سابق صادر عن البنك.

وقرر البنك المركزي منتصف الشهر الماضي، تأجيل سداد أقساط الاستحقاقات الائتمانية على كافة العملاء لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار ضمن حزمة الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال سوس لمصراوي إن البنك أرسل رسائل لكافة العملاء لإخبارهم بتأجيل الأقساط أتوماتيكيا على القروض، وفي حال عدم رغبة العميل المشاركة في المبادرة والانتظام في سداد الأقساط الرد بكلمة "سدد".