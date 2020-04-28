المصرف المتحد يتيح شراء الشهادات الادخارية من ماكينات الصراف الآلي

كتبت- منال المصري:

أطلق المصرف المتحد هذا الأسبوع خدمة جديدة تحت شعار " وقتك .. مهم لنا" تتيح للعميل شراء عدد من الشهادات الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة ذاتيا من ماكينات الصراف الآلي، لتوفير وقت وجهد العميل.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء، إن العميل يستطيع من خلال 200 ماكينة الصراف الآلي للمصرف المتحد أن يشتري الشهادات والأوعية الادخارية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشرعية.

وأضاف المصرف أن الشهادات التي يطرحها البنك للعملاء تشمل (الشهادة الماسية، وصك كنوز، والشهادة الثلاثية الدولارية، الوديعة الشهرية بالجنيه المصري) ذاتيا، فقط من خلال اتباع عدة خطوات وارشادات بسيطة وسهلة وذلك دون الحاجة به إلى الذهاب للفرع.

ويتم تنفيذ طلب العميل فورا وفي نفس يوم العمل إذا تم الطلب قبل الساعة الواحدة ظهرا بحسب البنك.

وأضح أنه إذا كان طلب العميل بعد الساعة الواحدة ظهرا فسيتم تنفيذه في يوم العمل التالي، حيث تصل للعميل رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص به تؤكد على طلب ربط الشهادات والأوعية الادخارية.

ويمتلك المصرف بنية تحتة عالية الجودة تمكنة من ادراج وتطبيق عدد من الخدمات الرقمية، والتي تساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، ونشر ثقافة المعاملات البنكية الرقمية مما يساهم في التحول لمجتمع غير نقدي، بحسب البيان.

وفعّل المصرف المتحد خدمة شراء وربط الأوعية الادخارية، والشهادات بأنواعها المختلفة سواء التقليدية، أو المتوافقة مع أحكام الشريعة عبر الموبايل البنكي والانترنت البنكي لتوفير وقت وجهد العميل وتمكنة من إجراء معاملاته البنكية عبر التطبيقات الرقمية.