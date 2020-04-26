وزير الاتصالات يتفقد صرف منحة الـ 500 جنيه بمكاتب البريد "صور"

كتب-علاء حجاج:

تفقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من منافذ الهيئة القومية للبريد وعددًا من المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".

وقال بيان من الوزارة إن الجولة التفقدية شملت كلا من مركز الخدمات البريدية – الرماية، ومدرسة كفرة نصار في محافظة الجيزة، ومركز الخدمات البريدية -الملك الصالح، ومركز الخدمات البريدية - الروضة، ومدرسة الحسين الإعدادية في محافظة القاهرة.

وقال طلعت في البيان إن هذه الجولة تأتي للتأكد من انتظام صرف المنحة وتقديم الخدمة للمواطنين المستفيدين من المنحة بالشكل اللائق ودون ازدحام وذلك وفقا للخطة المحددة التي تم وضعها لتسهيل عملية الصرف عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة لضمان الوقاية من انتشار العدوى.

وأضاف أن بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع التي تم تسليمها لجميع المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة بالمرحلة الأولى سيتم إضافة المستحقات المالية للمواطنين عليها تلقائياً عبر نظام بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد المصري وفقاً لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية للمستفيدين.

وقال إنه يمكن للمواطنين صرف المنحة باستخدام البطاقة من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى امكانية استخدام البطاقة للشراء من خلال نقاط البيع وذلك في اطار تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

يذكر أنه يتم صرف المرحلة الثانية من المنحة عبر منافذ الهيئة القومية للبريد من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 600 مدرسة تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم كمنافذ صرف إضافية بهدف الحد من تكدسات المواطنين داخل مكاتب البريد.

كما تقرر تقسيم إجراءات الصرف من خلال مكاتب البريد على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من 26 وحتى 30 أبريل والمرحلة الثانية تبدأ خلال الفترة من 6 وحتى 10 مايو وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتم ارسال رسالة نصية من رقم 2030 قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف على رقم الهاتف المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق من العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة.

وأطلقت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق خط ساخن (142) للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أحقيتهم في هذه المنح، ومساعدة المستحقين في معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة، كما تم استحداث خدمة الرسائل النصية عبر رقم 142 حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي، ليتم الرد عليه برسالة نصية تفيد بأحقيته أو عدم أحقيته في المنحة، وكذلك ميعاد وجهة الصرف.