ياسر النجار رئيسا جديدا لمجلس إدارة "السويس للأسمنت"

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة السويس للأسمنت، تعيين السفير ياسر النجار رئيسا جديدا لمجلس إدارتها خلفا لخير الله هاكان جردال.

وقالت المجموعة في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنه تم انتخاب النجار رئيسا لمجلس الإدارة اعتبارا من 23 أبريل الجاري، بخبرته الواسعة في الاستثمارات والإدارة والخدمة العامة البناءة في كل من وزارتي التخطيط والاستثمار، فضلا عن المساهمة البارزة كدبلوماسي لمدة تمتد أكثر من 25 عاما.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في أكثر الأوقات حرجا لصناعة الأسمنت المصرية.

وتعاني صناعة الأسمنت في مصر من أزمة حرجة قد تعصف بكثير من المصانع العاملة في السوق، وسط منافسة شرسة، وحرق أسعار، مع التخمة الكبيرة في المعروض، وتراجع الطلب، وحالة من التشاؤم بين العاملين في القطاع حول مستقبل الصناعة.

وبحسب البيان، يتولى ياسر النجار منصب الرئيس التنفيذي لشركة EN Investment، وهي شركة إدارة استثمارات واستشارات إدارية متكاملة ومتعددة الخطوط، كما شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وقبل ذلك شغل النجار منصب النائب الأول لوزير التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري، وكان عضوا أساسيا في فريق الإدارة العليا الذي يشرف على تنفيذ رؤية مصر لعام 2030، وفقا للبيان.

وذكرت الشركة أن النجار كان المنسق الرئيسي للمؤتمر الاقتصادي المصري في عام 2015 والذي جمع أكثر من 12 مليار دولار لخدمة الالتزامات المالية الحكومية، فضلا عن أكثر من 60 مليار دولار كعقود.

وأشارت إلى أن النجار شغل أيضا منصب النائب الأول لوزير الاستثمار حتى أبريل 2016، حيث أشرف على استراتيجية تشجيع الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لتحسين مناخ الأعمال في مصر.

وأوضحت الشركة أن النجار شغل منصب نائب رئيس بعثة سفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2014، حيث لعب دورا قياديا في الحكومة المصرية خلال الأحداث المتلاحقة لثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

كما أشرف النجار، خلال عمله بالسفارة المصرية بالولايات المتحدة، على الانتخابات البرلمانية التاريخية للمغتربين المصريين في الولايات المتحدة، وكذلك الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء اللاحق على الدستور الجديد، وفقا للبيان.